Tragedija na severu Evrope! Slovenka umrla v snežnem plazu na Norveškem? (VIDEO)

Na severu Norveške je v torek popoldne snežni plaz zasul skupino treh tujih državljanov, od katerih sta dva preživela, tretjo članico skupine - po poročanju norveških medijev gre za slovensko državljanko - pa pogrešajo in domnevajo, da je umrla. Njeno iskanje bodo nadaljevali, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

Trojica je bila v torek peš na poti na območju Lyngen na severu Norveške, ko jih je pozno popoldne na gori Pollfjellet zasul snežni plaz.

Enega od njih je plaz odnesel v morje fjorda pod njimi, od koder se je sam rešil na obalo in poklical reševalce. Še en moški je medtem sedem ur preživel približno 1,5 metra pod snegom, od koder so ga rešili v sredo malo po polnoči.

Njegovo rešitev so nekateri poznavalci plazov zaradi časa, ki ga je preživel pod snegom, označevali kot skoraj čudežno. Ujet naj bi bil v zračnem žepu, od koder je lahko poklical policijo. Tretjo članico odprave medtem še vedno pogrešajo, so v sredo poročali norveški mediji, ki ob sklicevanju na podatke policije dodajajo, da gre za slovensko državljanko, staro okrog 50 let. Glede na čas, ki je minil od nesreče, policija domneva, da je umrla.

Iskalno akcijo na tleh so reševalci v sredo prekinili zaradi neugodnih razmer na terenu, kjer velja velika nevarnost plazov. Iskanje s helikopterji in droni je bilo medtem neuspešno. Kdaj bodo lahko nadaljevali iskanje, je po poročanju medijev odvisno od vremenskih razmer.

Za potrditev informacije je STA zaprosila ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, na odgovor še čakamo.