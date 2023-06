Tragedija na plezališču: 53-letnica iz Ljubljane omahnila v globino

Koprski policisti so v soboto ob 19.38 prejeli obvestilo o nesreči v naravnem plezališču Risnik. Ugotovili so, da se je smrtno ponesrečila 53-letna plezalka iz Ljubljane. Po policijskih podatkih je plezala sama, pri čemer je verjetno izgubila ravnotežje in preko roba stene padla v globino 17 metrov, kjer je obvisela na vrvi, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Na kraju so posredovali gasilci, pripadniki jamarske reševalne službe, policisti in zdravnik, ki je za umrlo plezalko odredil sanitarno obdukcijo.

Policisti so z ogledom kraja izključili tujo krivdo, napisali bodo poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu v Kopru.