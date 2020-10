Ni šlo po načrtih, poškodba Dragića (FOTO + VIDEO)

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so v prvi tekmi finala končnice lige NBA brez težav ugnali Miami Heat s 116 : 98. Miami je moral večino tekme igrati brez Gorana Dragića in Bama Adebaya, ki sta se poškodovala. Dragić je do poškodbe noge dosegel šest točk in skok ter tri podaje. Miami je držav priključek do sredine druge četrtine, nato pa so dobre štiri minute pred koncem