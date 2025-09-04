Tragedija na območju Jalovca, pohodnica med vzpenjanjem padla v globino in umrla (FOTO)
Danes okoli 10.30 je ReCO obvestil ekipo za reševanje v gorah z Brnika o gorski nesreči na območju Jalovca. Po podatkih s katerimi razpolagamo, je 48-letna pohodnica med vzpenjanjem po zelo zahtevni planinski poti čez Goličico, iz smeri Vršiča proti Jalovcu, padla v globino in se tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju umrla.
Na kraju je pomoč nudila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je policist gorske policijske enote, ki je tudi opravil ogled. V akciji so sodelovali še gorski reševalci GRS Rateče in Kranjska Gora. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, ki se je zgodila na nadmorski višini okoli 2.000 metrov.
Pohodnica je bila s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljana v dolino. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.
Preventiva
- Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen s čim manj neljubih situacij vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali ponovno pozivajo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.
- Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti.
- Zaradi morebitnih spreminjajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujejo tudi sprotno spremljanje ARSA, Gorske reševalne zveze Slovenije in Planinske zveze Slovenije.
- Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani.
- Apelirajo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avto kampov, apartmajev, sob, itd... Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi.
