Tragedija na območju Jalovca, pohodnica med vzpenjanjem padla v globino in umrla (FOTO)

Danes okoli 10.30 je ReCO obvestil ekipo za reševanje v gorah z Brnika o gorski nesreči na območju Jalovca. Po podatkih s katerimi razpolagamo, je 48-letna pohodnica med vzpenjanjem po zelo zahtevni planinski poti čez Goličico, iz smeri Vršiča proti Jalovcu, padla v globino in se tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju umrla.

Na kraju je pomoč nudila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je policist gorske policijske enote, ki je tudi opravil ogled. V akciji so sodelovali še gorski reševalci GRS Rateče in Kranjska Gora. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, ki se je zgodila na nadmorski višini okoli 2.000 metrov.

FOTO: PU Kranj

Pohodnica je bila s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljana v dolino. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Preventiva

Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen s čim manj neljubih situacij vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali ponovno pozivajo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.

Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti.

Zaradi morebitnih spreminjajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujejo tudi sprotno spremljanje ARSA, Gorske reševalne zveze Slovenije in Planinske zveze Slovenije.

Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani.

Apelirajo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avto kampov, apartmajev, sob, itd... Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi.

FOTO: PU Kranj