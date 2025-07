Tragedija na območju Gornje Radgone: preiskujejo, zakaj je umrl novorojenček

Ta vikend se na območju Gornje Radgone veliko govori o nadvse žalostnem dogodku, ki se je sredi tedna pripetil na vinorodnem Plitvičkem Vrhu, nedaleč od glavne državne ceste med Gornjo Radgono in Mariborom. Vas so v dopoldanskih urah »zasedle« intervencijske službe, večinoma medicinsko osebje iz Zdravstvenega doma Gornja Radgona, nato pa je v nujno reševanje ljudi bil vključen tudi policijski helikopter, ki naj bi eno bolnico nujno prepeljal v Univerzitetni klinični center Maribor.

»Domači porod«

Čeprav so vse uradne službe bolj kot ne zavite v molk, nam je iz pogovorov sosedov in tudi napol uradno uspelo izvedeti, da je celotni zaplet, ki se je končal s smrtjo novorojenčka, povzročil »domači porod«, domnevno brez pomoči uradnega slovenskega medicinskega osebja. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da sta na domačiji pokojnega Štuhca, živela zakonca iz Nemčije, ki se menda nista preveč družila z domačini. Ženska je bila noseča in po neuradnih podatkih v času nosečnosti naj ne bi obiskovala ginekologa in sploh naj ne bi obiskovala zdravnika. Minulo sredo naj bi prišlo do popadkov in je bilo potrebno poskrbeti za porod, a nosečnica in njen partner naj ne bi klicala medicinsko pomoč, temveč naj bi »v pomoč prišla njuna kolegica, domnevno medicinska sestra ali babica iz sosednje Avstrije,« kot poudarja naš vir.

Med porodom naj bi prišlo do zapletov in po približno šest sedem ur trpljenja nosečnice in njenega nerojenega dojenčka, naj bi rodila mrtvega otroka. Šele takrat naj bi nekdo od sosedov poklical intervencijske službe, ki so posredovale, a je bilo prepozno. Seveda so zraven bile tudi policisti in kriminalisti, ki so po naših podatkih temeljito preiskali celotno zadevo. Neuradno naj kljub vsemu ne bi našli znakov kaznivega dejanja. Kot so nam potrdili na Policijski upravi Murska Sobota, je zadeva v fazi preiskave in v začetku novega tedna nam bodo posredovali uradne podatke o dogodku, kjer je dojenček umrl in so ga takoj po dogodku odpeljali na sodnomedicinsko obdukcijo v UKC Ljubljana.