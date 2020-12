Okoli 0.20 je na Ravnah na Koroškem zaradi električnega udara preminila oseba, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so reševalci ZRCK Ravne na Koroškem.



Iz celjske policijske uprave so sporočili, da so bili malo čez polnoč obveščeni, da je zaradi udara električne energije umrl 45-letnik. Do nesrečnega dogodka je prišlo pri nepravilni uporabi doma narejene naprave za žganje lesa.