Tragedija na gradbišču pri Murski Soboti: 56-letni delavec podlegel poškodbam

Malo pred 9. uro so bili na Policijski upravi (PU) Murska Sobota obveščeni o nesreči pri delu na gradbišču ceste Murska Sobota-Noršinci. Med premikom delovnega stroja se je poškodoval 56-letni delavec. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer je podlegel poškodbam, so sporočili policisti.

Kraj nesreče so si ogledali policisti in kriminalisti PU Murska Sobota, skupaj z dežurno preiskovalno sodnico, dežurno državno tožilko in delovnim inšpektorjem. Med preiskavo so ugotovili, da se je 56-letnik poškodoval med premikom delovnega stroja, ki ga je upravljal drugi delavec, so sporočili iz PU Murska Sobota.

Kriminalisti PU Murska Sobota zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje varnosti pri delu še zbirajo obvestila. Po vseh zbranih obvestilih in dokazih zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo, so še sporočili.