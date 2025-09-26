Tragedija na dolenjski avtocesti: dvigalka popustila, 40-letnik umrl pod tovornjakom

V četrtek ob 12.22 je Regijski center za obveščanje (ReCO) obvestil Policijsko upravo Novo mesto, da je na avtocestnem odseku Kronovo–Dobruška vas potrebna pomoč reševalcev, saj naj bi bila poškodovana ena oseba. Na kraj so nemudoma napotili tudi policiste.

Ti so ugotovili, da je 46-letnemu vozniku tovornjaka med vožnjo počila prednja desna pnevmatika, zato je ustavil na odstavnem pasu približno kilometer pred izvozom Dobruška vas. Poklical je kolega, ki je vozil po isti relaciji, in ga prosil za pomoč.

Na prošnjo se je odzval 40-letni voznik, ki je prav tako ustavil na odstavnem pasu s svojim tovornim vozilom. Skupaj sta pod tovornjak postavila dvigalko in dvignila njegov prednji del, da bi zamenjala počeno pnevmatiko. 40-letnik je nato zlezel pod vozilo, da bi namestil še drugo dvigalko. V tistem trenutku je prva dvigalka popustila, tovornjak je padel na tla in ga stisnil. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl.

Policisti so skupaj s preiskovalnim sodnikom in državnim tožilcem opravili ogled kraja nesreče in izključili tujo krivdo. O tragičnem dogodku bodo s poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.

Promet na tem delu avtoceste je bil močno oviran do 17.30.