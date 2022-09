Tragedija pri Straži pri Raki: motorist v pešca, umrla sta na kraju

Žal moramo poročati o hudi prometni nesreči. Ob 14.26 je pri naselju Straža pri Raki v občini Krško, motorist zbil pešca.

Gasilci PGE Krško so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče. Posredovali so tudi reševalci NMP Krško, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.

V nesreči poškodovani osebi sta preminuli na kraju.