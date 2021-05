Tragedija na cesti: 90-letni motorist umrl med Kočevsko reko in Gotenico

Okoli 11.30 so policiste obvestili o hudi prometni nesreči na cesti med Kočevsko reko in Gotenico, v kateri je bil udeležen motorist, ki je padel in se hudo poškodoval.



90 letnega motorista so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je žal umrl.



Policisti so opravili ogled kraja, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče.



O ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

