Tragedija sredi Ljubljane: 34-letnik omahnil skozi okno in umrl

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je včeraj ob 20.54 na Celovški cesti v Ljubljani zgodila tragedija. Oseba je padla skozi okno iz prvega nadstropja objekta. Reševalci NMP Ljubljana so jo sicer oživljali, vendar žal zaman.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je zaradi poškodb pri padcu skozi okno v večstanovanjski zgradbi, umrl 34-letni moški. »Glede na prve podatke se je v stanovanju na Celovški cesti v Ljubljani nahajal sam. Iz do sedaj neznanega razloga je omahnil in padel skozi okno okoli 4 metre v globino. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl,« so sporočili.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.