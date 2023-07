Tragedija na celjski tržnici: dva umrla, tretji po čudežu preživel

Na celjskem sodišču se je te dni končalo sojenje šestim obdolženim, ki jih je tožilstvo posadilo na zatožno klop zaradi domnevne odgovornosti za smrt dveh delavcev, državljanov Bosne in Hercegovine, ki sta umrla med gradnjo celjske tržnice konec julija 2009. Ernest Pušnik, Nataša Rovan Gračner, Franc Šprajc, Cvitko Feraro, Drago Knez in Dušan Bratušek so prvič sedli na zatožno klop pred štirimi leti in pol, po skoraj štirinajstih letih, tragična delovna nesreča se je zgodila 30. julija 2009, pa so dočakali sodni epilog. Prvostopenjsko sodišče je za kriva spoznalo le dva, in sicer Ernesta Pušnika in Franca Šprajca, oba zaradi ogrožanja varnosti.

Nihče ni znal pojasniti, zakaj sta se delavca še vedno zadrževala na gradbišču, saj naj bi tisti dan delo že končala.

Sodnik Zoran Lenovšek jima je izrekel eno leto pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo leto in šest mesecev, kolikor je zanju predlagala tožilka Ksenja Cizl. Preostali štirje so oproščeni obtožb zaradi pomanjkanja dokazov. Tožilka je sicer za vseh šest predlagala pogojne zaporne kazni, tudi zaradi oddaljenosti dogodka in ker nihče dotlej ni bil nikoli obsojen, že na predobravnavnem naroku, a so se vsi izrekli za nedolžne. Rovanovi, Feraru, Pušniku in Šprajcu je tožilstvo očitalo ogrožanje varnosti pri delu, Bratušku in Knezu pa povzročitev splošne nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.

Spomnimo, da sta v nesreči umrla dva delavca, takrat stara 51 in 35 let, oba sta bila državljana Bosne in Hercegovine, na začasnem delu v Sloveniji. V usodnih trenutkih sta bila na gradbišču in se pogovarjala, kar je bilo razvidno tudi s posnetka, ki so ga predvajali na sodišču. A nihče ni znal pojasniti, zakaj sta se na gradbišču še vedno zadrževala, saj naj bi tisti dan delo že končala. V trenutku, ko je upravljavec avtodvigala z nosilno verigo, ki je zanihala, zadel v že postavljen okvir več ton težke prečne kovinske konstrukcije, ki ni bila ustrezno varovana, sta se levi in desni vertikalni steber podrla, eden od njiju pa je zadel nesrečna delavca. Eden je umrl na kraju nesreče, drugega so odpeljali v celjsko bolnišnico, a so bile poškodbe tudi zanj prehude in je umrl po nekaj urah. Na posnetku je bilo mogoče videti tudi, da bi bilo lahko žrtev še več, saj se je enemu delavcu padcu stebra uspelo čudežno izogniti. Tržnico je sicer gradilo zdaj že ugaslo podjetje CMC s podizvajalci, za montažo kovinske konstrukcije pa je bilo zadolženo zasebno podjetje Kravanja.

Pušnik je v pisnem zagovoru krivdo zanikal in pojasnil, da je bil odgovoren zgolj za rušenje stare tržnice in posamična dela na gradbišču, ni bil pa odgovorni vodja projekta. V času, ko se je zgodila nesreča, ga niti ni bilo na gradbišču. Prav tako je v pisnem zagovoru krivdo zavrnil pogojno obsojeni Šprajc, takratni delovodja na gradbišču, ki je bil v neposredni bližini kraja nesreče, a ni vedel, zakaj sta bila nesrečna delavca sploh na mestu, kjer ju je pod seboj pokopal padli steber.