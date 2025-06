Tragedija na avtocesti, 23-letni voznik bagra do smrti povozil moškega

V sredo okoli 12.30 so novomeške policiste obvestili o delovni nesreči s smrtnim izidom na gradbišču avtoceste med Trebnjem in Bičem, kjer je ena oseba izgubila življenje.

Na kraj so odšli policisti PP Trebnje in novomeški kriminalisti ter z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 23-letni voznik delovnega stroja opravljal izkop jarka ob novozgrajenem vozišču. Ko je izvedel izkop v delovni razdalji izkopne roke, se je pomaknil vzvratno in nadaljeval izkop.

Voznik tovornjaka izgubil ravnotežje in padel pod stroj

Ob delovnem stroju se je vzporedno premikal tudi 54-letni voznik tovornega vozila, na katerega je voznik delovnega stroja nalagal izkopan material. V enem trenutku je voznik tovornega vozila pri izstopu iz kabine po vsej verjetnosti izgubil ravnotežje in padel pod premikajoči se delovni stroj.

Voznik delovnega stroja padca voznika tovornega vozila ni opazil, saj je bil izven njegovega vidnega polja, in ga pri premiku povozil. Zdravnica ZD Trebnje je na kraju potrdila njegovo smrt. Na kraj sta prišla tudi dežurni preiskovalni sodnik OS Novo mesto in dežurni državni tožilec ODT Novo mesto. O nesreči je bil obveščena dežurna inšpektorica za delo IRSD, ki je tudi prišla na kraj in pri ogledu sodelovala.

Zbiranje obvestil in preiskavo nesreče kriminalisti še nadaljujejo.