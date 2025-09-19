Tragedija v Leskovcu pri Krškem: 75-letnik trčil v škarpo, umrl v bolnišnici

Včeraj ob 15.30 se je na glavni cesti v naselju Leskovec pri Krškem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 75-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 168 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 19 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, pet pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 43 kršitev javnega reda in miru ter 77 kaznivih dejanj.

Umrl v bolnišnici

Nesreča se je zgodila, ko je 75-letni voznik osebnega vozila vozil po Ulici 11. novembra v naselju Leskovec pri Krškem v smeri Krškega. V ostrem levem ovinku je zapeljal desno z vozišča, trčil je v škarpo in se prevrnil na streho. Voznik je bil odpeljan v bolnišnico, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrl.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo že deset oseb. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč sta vožnja z neprilagojeno hitrostjo in vzrok nepravilna stran in smer vožnje.