Tragedija: krvavi konec obnove gradu

Podest je popustil

55

metrov je bil visok žerjav.

Gasilci so četrtega delavca z vrvno tehniko rešili iz kabine. FOTO: PGD Cirkulane

Ni zdržal v pokoju

Žerjav pred demontažo FOTO: Facebook

»Ker gre za kompleksno preiskavo, bo ugotavljanje vzrokov za nesrečo in kako je do nje prišlo, predvidoma trajalo dalj časa,« je pričakovanje, da bi že včeraj dobili odgovore na vprašanja o tragediji pri pospravljanju gradbenega žerjava pri gradu Borl, v kali zatrlz mariborske policijske uprave. Kot izhaja iz kratkega policijskega sporočila, je peterica delavcev štajerskega podjetja predvčerajšnjim pri pospravljanju visokega gradbenega žerjava doživela hudo nesrečo. »Umrl je 70-letni delavec, doma iz Maribora, hudo pa sta se poškodovala še 39-letni Hrvat, ki so ga prepeljali v univerzitetni klinični center Maribor, in 32-letni moški iz Rač, ki pa so ga prepeljali v splošno bolnišnico Ptuj. Še dva delavca v nesreči nista bila poškodovana,« je sklenil Šadl.Kot smo izvedeli iz dobro obveščenih virov, je podjetje iz Kamnice, ki je dobilo delo na razpisu za obnovo brežine, na kateri deloma sloni grad Borl, kot podizvajalca angažiralo podjetje iz Hoč. Sicer naj bi žerjav, ki je bil prvotno visok dobrih 55 metrov in je segal s spodnjega dela brežine pa vse do vrha gradu, že slabega pol leta miroval, saj so delavci končali delo, a so ga po vseh zapletih začeli pospravljati šele predvčerajšnjim.Peterica delavcev iz podjetja, ki je tudi lastnik žerjava, je v četrtek zjutraj začela demontažo žerjava. Okoli pol četrte ure popoldan so bili pri koncu, višino žerjava pa s prvotnih 55 znižali na dobrih 30 metrov. Trojica je stala na plezalnem podestu, četrti je bil v kabini na vrhu, peti pa je dogajanje spremljal s tal. Iz doslej še neznanega razloga je popustil podest, na katerem je med spuščanjem z vrha žerjava stala trojica. Vsi so s podestom vred nekontrolirano padli najmanj 20 metrov globoko. Podest se je ustavil šele ob vznožju žerjava, na katerega so pripete uteži.Kot smo izvedeli, je bil prosti pad z dobrih tridesetih metrov usoden za 70-letnega Mariborčana. Njegova sodelavca sta imela ogromno sreče, da sta preživela. Kot smo izvedeli, se zdravniki mariborske bolnišnice borijo, da bi 39-letniku rešili nogo. Dobro obveščeni viri so nam dejali, da so nesrečnika predsinoči ob 20. uri položili na operacijsko mizo, poseg pa končali šele naslednji dan okrog četrte ure zjutraj. Delavec, ki naj bi se pred kratkim s partnerico veselil rojstva otroka, od tedaj leži v umetni komi, a še vedno obstaja bojazen, da mu bodo morali amputirati nogo. Tretji ranjeni, sicer Račan, pa je zares imel srečo, saj je preživel z zlomljenim nosom in nekaj odrgninami po obrazu. Kot smo izvedeli, naj bi ga včeraj iz ptujske bolnišnice izpustili v domačo oskrbo.Poznavalci razmer so nam zaupali, da je bila peterica več kot izkušena pri svojem delu. Predvsem Ostoja Maričić je v poslu slovel po tem, da so bili žerjavi njegova velika ljubezen. Njegovi prijatelji so nam dejali, da jih je verjetno postavil največ v vsej nekdanji Jugoslaviji. Izučil se je v Atmosu, nato je poklicno pot nadaljeval v mariborski Metalni, za katero je žerjave med drugim postavljal tudi v Iraku in drugih državah Bližnjega vzhoda.Zadnja leta pred upokojitvijo je deloval v Palfingerju, a v pokoju ni dolgo zdržal. Zato se je honorarno (s podjemno pogodbo) zaposlil v hoškem podjetju. Mariborski kriminalisti, ki so ogled kraja tragedije predsinoči zaradi teme prekinili, so analizo dogodkov nadaljevali včeraj. K ogledu so pritegnili tudi strokovnjake Nacionalnega forenzičnega laboratorija iz Ljubljane, delovnega inšpektorja in sodnega izvedenca za žerjave.