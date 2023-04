Tragedija jih je zavila v črno: Vidi je vzela moža, Darji in Kristini očeta (FOTO)

Prvi julij 2021 je bil za družino in prijatelje 80-letnega Božidarja Kovačiča s Turjaka zelo žalosten dan. Le dva kilometra pred svojim domom se je vanj usodno zaletela takrat 47-letna Marjeta Škulj iz Velikih Lašč. »Jaz se nesreče ne spomnim. So pa policisti in izvedenec ugotovili, da sem zapeljala čez črto in se zaletela v gospoda. Na te ugotovitve, tako policistov kot izvedenca, nimam nobenih pomislekov,« je pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Marjanom Pogačnikom, potem ko je že priznala krivdo, povedala Škuljeva.

Tistega četrtka, bilo je okoli 8.30, je z mercedesom vozila od Ribnice proti Turjaku in kar naenkrat zavila na nasprotno smerno vozišče ter trčila v pravilno vozečega Kovačiča. V nesreči se je lažje poškodovala, 80-letni voznik dacie sandero pa je dobil tako hude poškodbe, da je kljub zdravniški pomoči na kraju nesreče umrl. Cesta je bila nato zaradi odstranjevanja posledic in ogleda kraja nesreče zaprta vse do poldneva.

Trčenje je bilo za 80-letnika usodno. FOTO: PU Ljubljana

Po prepričanju tožilstva je Škuljeva zagrešila prometno nesrečo iz malomarnosti. V tem primeru je zagrožena kazen do osmih let zapora in prepoved vožnje motornega vozila.

Obtožena Velikolaščanka je s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, na podlagi katerega se je dogovorila za pogojno zaporno kazen 1 leta in 5 mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Hkrati pa še eno leto po pravnomočnosti sodbe ne bo smela voziti vozila B-kategorije.

Širile so se neresnice

Vse to je tudi pisalo v sodbi, ki jo je razglasil sodnik Pogačnik. Škuljeva je nesrečo obžalovala in se opravičila vsem trem oškodovankam, Božidarjevi ženi Vidi in njunima hčerkama Darji in Kristini: »Zavedam se, da nobeno moje dejanje in besede bolečine, ki jo doživljate, ne morejo izbrisati. Upam, da bo s potekom časa ta bolečina vsaj malo izzvenela. Pokojnika bomo vsi ohranili v lepem spominu. Vedite pa, da tudi moje življenje po dogodku ni več isto. Tega se ne da pozabiti, saj ko nekaj takšnega narediš, nisi več isti.«

Božidar Kovačič je umrl na kraju nesreče. FOTO: Lokostrelski klub Turjak

Božidarjevi najožji sorodniki so sicer obtoženkino opravičilo pričakovali že takoj po dogodku. A so ga dočakali šele leto dni pozneje. »Zaradi njenega vedenja je bila stiska družine še večja. Šele ko se je začel sodni postopek, sem samo jaz dobila opravičilo. Po vasi pa se je govorilo, da naj bi oče storil samomor, da ga je kap, o vsem tem so nas ljudje iz vasi tudi spraševali. Vse to je našo stisko zgolj poglabljalo,« je razložila Božidarjeva hčerka Darja. Njena sestra Kristina pa je poudarila, da se ji zdi to, da obtoženka zavrača zahtevek za plačilo dodatne odškodnine za vse tri oškodovanke, in sicer v skupni višini 38.449 evrov, povsem neprimerno, saj je bila Božidarjeva smrt povzročena iz malomarnosti: »Verjetno nimate tako tragičnih izkušenj, ko te v službo pokliče policist in ti pove novico, da si izgubil najbližjega svojca.«

Sodnik je oškodovanke v zvezi z omenjeno dodatno odškodnino, med drugim tudi za nepremoženjsko škodo, napotil na pravdo. »Povsem razumem vašo stisko, travmo in šoke, ki ste jih doživeli in jih še doživljate. A z razpoložljivim dokaznim gradivom ne bi mogli odločiti niti o temelju in niti o višini škode,« je sklenil Pogačnik.

Nesreče se ne spomnim. So pa policisti in izvedenec ugotovili, da sem zapeljala čez črto in se zaletela v gospoda. O tem ne dvomim.

Žrtvoval čas

Kovačič je bil dolgoletni predsednik Lokostrelskega kluba Turjak. Kot so od tam sporočili po nesreči, je bil »lokostrelec z vsem srcem, odličen tekmovalec in organizator. Spominjali se ga bomo kot dobrega učitelja, kot dobrega prijatelja, ki mu za lokostrelce in lokostrelstvo nikoli ni bilo težko žrtvovati svojega prostega časa. Ohranili ga bomo v trajnem spominu,« so zapisali na klubski spletni strani. V glasilu občine Velike Lašče Trobla pa še, da so še večer pred usodno prometno nesrečo skupaj sedeli na Turjaku in premlevali vsakdanje stvari, seveda največ o lokostrelstvu in tekmi, ki so jo pripravljali. »Bil je poln idej in priporočil, saj je vedno želel vse izpeljati popolno. In naslednji dan konec, izvedeli smo novico o tragični nesreči ...«

Zgodilo se je na tem odseku. FOTO: Igor Mali

»Kdo se ga ne spomni, kako je redno hodil po naših vadbenih progah okrog Turjaškega gradu in po progi okrog bajerja ... Videl je stvari, ki jih drugi nismo. Redno je vzdrževal in druge opozarjal na naprave, ki jih je bilo treba popraviti,« so Kovačiču v spomin v Trobli zapisali člani lokostrelskega društva. In še, da se je s tekmovanj domov redko vrnil brez medalje. Kovačič je sicer septembra 2019 članom sporočil, da odstopa s funkcije predsednika, saj mu zdravje, »pogojeno tudi s starostjo, vstopam v 80. leto,« ne omogoča več izpolnjevanja obveznosti.

Danijela Gruden, predsednica turjaškega turističnega društva, pa je tri dni po nesreči na facebooku o Kovačiču zapisala: »Bil je prevzemnik vseh ustanovnih nalog. Kot poznavalec družbenega sistema je bil zelo ozaveščen in imel zasluge v vseh društvih v našem okolišu. Bil je oseba z vedno prijaznim odzivom. Ohranili ga bomo v lepem spominu.«