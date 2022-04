Tragedija: 36-letnica odšla na sprehod, pa umrla v gozdu

Na gozdni poti med Rovami in Kolovcem so v petek popoldan našli neodzivno žensko.

Gasilci PGD Rova in Radomlje so osebo oživljali do prihoda reševalcev NMP Domžale. Zdravnik je potrdil smrt. Aktivirani so bili tudi reševalci GRS Kamnik, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Pokojno osebo je prevzela pogrebna služba.

Preberite še:

Kot je poročal domzalec.si, je 36-letna občanka umrla zaradi zdravstvenih razlogov.