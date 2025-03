Tožilstvo zoper Aljo Brglez umaknilo obtožnico

Na sojenju Alji Brglez, ki je bila med letoma 2012 in 2022 vodja kabineta takratnega predsednika države Boruta Pahorja, zdaj pa je njegova svetovalka v Zavodu Prijatelji Zahodnega Balkana, se je danes zgodil preobrat. Tožilstvo je zoper njo, kot nam je potrdil njen zagovornik Aleš Žiher, umaknilo obtožnico, s katero ji je očitalo storitev kaznivega dejanja poslovne goljufije.

Žiher nam je pojasnil, da razlog za umik obtožnice ni bil v tem, da tožilstvo za svoje trditve ne bi imelo dovolj dokazov, ampak to, da se je, tudi s pomočjo zaslišanih prič med samim sojenjem, izkazalo, da tožilski očitki dejansko ne držijo.

Zadeva sega v obdobje med avgustom 2007 in 20. majem 2009. Kot takratna direktorica RED se je, tako je trdilo tožilstvo, Brglezova z oškodovanci dogovorila in podpisala pogodbe za nakup tako zazidljivih kot nezazidljivih (gozd) parcel v bližini prestolnice. In to v paketu. Nato naj bi se ji začelo muditi in prodajalci so ji šli toliko na roke, da so ji s prodajno pogodbo z dne 3. september 2007 najprej prodali zazidljive parcele, posel za gozd, pri katerem je bilo treba urediti še neke dokumente, pa bi speljali pozneje. Brglezova pa naj bi zagrešila poslovno goljufijo, ker da naj bi že vnaprej vedela, da gozda ob zazidljivih parcelah nikoli ne bo kupila.

Med samim sojenjem se je izkazalo, da tožilski očitki dejansko ne držijo.

Da ni zagrešila poslovne goljufije, obramba že ves čas trdi. Žiher pravi, da Brglezova že ob sklenitvi posla leta 2007 kmetijskih zemljišč zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih zadev niti teoretično ne bi mogla kupiti. Po tem, ko so leta 2009 prodajalci papirje končno uredili, pri čemer so celo prekoračili dogovorjen rok, pa jih podjetje RED, ki je bilo že nekaj časa v finančnih težavah, niti ni moglo več kupiti in posla objektivno ni bilo mogoče zaključiti, za kar pa Brglezova ne more biti kazensko odgovorna. Umik obtožnice je bil tako za obrambo že nekaj časa pričakovan, saj bi sodišče, če bi tožilstvo pri obtožnici vztrajalo, moralo izreči oprostilno sodbo.