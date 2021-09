Tožilka pijana povzročila nesrečo?!

Gotovo niso redki Slovenci in Slovenke, ki so veliko slišali o okrožni državni tožilki iz Murske Sobote, 47-letni Anici Šoštarič, ki se je že dvakrat zapletla v disciplinske postopke. In to zaradi alkohola: februarja 2019 so jo v Lendavski ulici v Murski Soboti ujeli močno pijano za volanom, februarja letos pa se je v službi nedostojno vedla do nadrejenih in se tako zapletla v nov prekršek. Vrata soboškega tožilstva se za Šoštaričevo vedno bolj pripirajo. A to ni vse, konec prejšnjega tedna, v petek zgodaj zjutraj, je pod močnim vplivom alkohola povzročila prometno nesrečo in zapustila kraj do...