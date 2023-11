Tožilec je prepričan: Blaž Kadivec je »finančni direktor« hudodelske združbe

Če kdo, potem se Blaž Kadivec na še enem od mnogih nadaljevanj sojenja skupno 14 obtoženim v zadevi slovenske celice zloglasne kriminalne združbe na Balkanu kavaški klan ni razveselil sprememb osnovne obtožnice. Teh vsekakor ni malo, saj so zapisane na kar 81 tipkanih straneh.

Tožilec Jože Levašič je, še preden je začel zbranim v največji sodni dvorani ljubljanskega okrožnega sodišča na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču podrobneje predstavljati novosti pri očitkih zoper obtožene, pojasnil, zakaj se je za to odločil.

Tožilec Jože Levašič je predstavil spremenjeno obtožnico. Foto: Dejan Javornik

Od vložitve osnovne obtožnice, to je bilo 29. oktobra 2021, se je namreč nabralo nekaj dodatnih dokazov, predvsem iz naslova razkrite komunikacije med obtoženimi.

Spomnimo, da so se organi pregona do nje dokopali prek zaseženih podatkov iz mobilne aplikacije sky, s pomočjo katere naj bi obtoženi poskušali skriti svoja dogovarjanja oziroma načrtovanja glede domnevnega nakupa oziroma prodaje droge.

Zaradi brata ni pričal Obramba si je veliko obetala od zaslišanja Koste Tabakovića, a več kot od njegovih besed »ne bom pričal, ker ne vem, zakaj sem tukaj« ni slišala. V tej kazenski zadevi je med obtoženimi njegov brat Nenad, zato je bilo razumljivo, da bo izkoristil pravno dobroto in proti sorodniku ne bo pričal. Preiskava na mariborskem okrožnem sodišču, da naj bi Kosta in Nenad sodelovala pri načrtovanju umora skesanca Darka Nevzatovića, medtem še ni končana.

Transakcije v bitcoine

In če je tožilstvo Blažu Kadivcu doslej očitalo, da je po navodilih vodij hudodelske združbe njihove člane oskrboval s telefoni, na katerih je bila nameščena aplikacija sky, ter kot kurir po navodilih vodij prek sky komunikacije izvajal prevzem, prenašanje ali oddajo denarja, ki je povezan s kaznivimi dejanji neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami, se mora po novem otepati še precej bolj resnega očitka. In sicer, da je bil tudi »odločevalec in prejemnik protipravne premoženjske koristi od prodaje prepovedane droge ter razpolagal s premoženjem in premoženjsko koristjo združbe tako, da je zakrivil njen izvor, najmanj s transakcijami v bitcoine«.

Blaž Kadivec naj bi v imenu slovenske celice kavaškega klana trgoval tudi z bitcoini.

Najmanjša protipravna premoženjska korist, ki naj bi si jo pridobil, ni več »neugotovljena«, kot je pisalo v osnovni obtožnici, ampak znaša 1,462.069,26 evra plus 741.340 evrov (količina bitcoinov v denarnici dne 9. novembra 2023). Skupno torej 2,203.409,26 evra.

Tožilec je prepričan, da je bil Blaž ves čas »finančni direktor« hudodelske združbe, saj da je kot računovodja beležil poslovanje, zagotavljal kriptirane komunikacije in prikrival premoženjske koristi. »Glavna direktorja« slovenske celice naj bi bila Blažev brat Klemen in Filip Vrzić. V nekem obdobju je Klemna, tako tožilec, kot »izvršni direktor« zamenjal Marco Skerbec.

Na sojenju je vselej poostren nadzor. FOTO: Dejan Javornik

6 milijonov evrov naj bi zaslužili s prodajo kokaina, amfetamin baze in konoplje.

Združba naj bi od decembra 2018 do 14. maja 2021, kar je zdaj v obtožnici natančneje določeno, od dobaviteljev na območju Nizozemske, Španije in drugih držav z namenom predaje oziroma prodaje droge kupila najmanj 565 kilogramov kokaina, 1884 kilogramov konoplje, 30 litrov amfetamin baze, 10 kilogramov heroina ter med drugim še 96 kilogramov hašiša. S prodajo kokaina, amfetamin baze in konoplje naj bi zaslužila najmanj 6,035.653,45 evra.