»Glede na to, kako je tožilec delal, sem ga moral ustrahovati, da bi ga ustavil,« je na sodišču dejal 26-letni Gregor Hudorovac iz Rosalnic pri Metliki. Prepričan je, da je prav novomeški okrožni tožilec Igor Vertuš kriv, da se je znašel za zapahi. »Tožilec me je obsodil,« je večkrat ponovil in pristavil, da »človek samo nekaj reče, oni pa vzamejo osebno, čeprav nisem tako mislil«. Zaradi svoje kriminalne preteklosti se je zaradi groženj, izrečenih junija letos, znašel celo v priporu, zdaj pa bo moral, če bo sodba obveljala, v zapor. V juniju je bil na novomeškem okrožnem sodišču predobravnav...