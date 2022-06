Tožbe zaradi poplav še brez epiloga: škoda zaradi podivjane Drave ogromna

Okrožno sodišče na Ptuju je zavrglo tožbi v dveh gospodarskih sporih, v katerih je tožena stranka avstrijski Verbund. Razlog je v nepopolnih tožbah, ob tem pa sodišče izpostavlja neaktivnost pooblaščenke tožečih strank. Ptujsko sodišče sicer obravnava več tožb proti Verbundu, v nekaterih primerih bodo naroki v drugi polovici junija.

Novembra letos bo minilo 10 let od takrat, ko je narasla reka Drava za seboj pustila ogromno škode na premoženju posameznikov, podjetij, društev, občin in države vzdolž celotnega toka v Sloveniji. Zaradi posledic so na slovenskih sodiščih posamezniki, podjetja, društva, občine, zavarovalnice in država proti upravljavcu hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji, družbi Verbund, vložili okoli 80 tožb. Z njimi so od Verbunda terjali skupno za okoli 107 milijonov evrov odškodnin.

Menijo namreč, da je prav Verbund s svojim ravnanjem in upravljanjem Drave ter na njej zgrajenih akumulacij povzročil velik poplavni val. Verbund odgovornost za škodo zavrača, doslej pa po znanih podatkih nobena od vloženih tožb proti njemu še nima epiloga.

Ptujsko sodišče je včeraj objavilo, da je 7. junija izdalo sklepa o zavrženju tožbe v dveh gospodarskih sporih, ker tožeči stranki tudi po dodatnem pozivu nista odpravili nepopolnosti tožb.