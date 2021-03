Tovorno vozilo pod sabo stisnilo človeka

Danes ob 11.37 je v Bukovžlaku v občini Celje med menjavo pnevmatike tovorno vozilo stisnilo osebo. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom izpod vozila rešili osebo in pomagali reševalcem pri oskrbi.



Reševalci NMP Celje so osebo prepeljali v SB Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.

