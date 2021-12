Tovorno vozilo na avtocesti trčilo v stoječi avto na odstavnem pasu

V ponedeljek ob 21.48 je na avtocesti v smeri Obrežja, v bližini naselja Čatež ob Savi, občina Brežice, tovorno vozilo trčilo v okvarjeno osebno vozilo, ki je obstalo na odstavnem pasu.

Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka in z vpojnimi sredstvi počistili iztekle motorne tekočine.

V nesreči ni bilo poškodovanih, poroča uprava za zaščito in reševanje.