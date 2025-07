Tovorno vozila s priklopnikom v Lamborghini aventaor, premoženjska škoda je velika (FOTO)

O prometni nesreči z udeležbo treh vozil na avtocesti med Trebnjim in Bičem so bili policisti obveščeni 25. julija nekaj pred 11. uro.

»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov PPP Novo mesto je 51-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom slovenskih registrskih oznak vozil iz smeri Biča proti Trebnjem po desnem prometnem pasu v delovni zapori. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in pričel zavirati, vendar je kljub temu trčil v Lamborghini aventaor švicarskih registrskih oznak, ki ga je vozil 48-letni voznik iz Avstrije. Voznik tovornega vozila je trčil še v varovalno ograjo in v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 37-letni voznik iz Bosne in Hercegovine,« sporoča Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto.

V nesreči se je lažje poškodoval povzročitelj, nastala je tudi velika premoženjska škoda na udeleženih vozilih.