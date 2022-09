Tovornjakarja sta volan sukala kar brez vozniške

Možje v modrem med poostrenimi nadzori velikokrat ugotavljajo hujše kršitve voznikov tovornih vozil, zato so na to vse bolj pozorni. Beležijo hujše kršitve delovnopravne zakonodaje in brezhibnosti tovornih vozil, veliko kršitev ugotovijo pri opravljanju mejne kontrole. S koprske policijske uprave poročajo o dveh izstopajočih primerih.

Nista imela veljavnega vozniškega dovoljenja. FOTO: Leon Vidic

Pred dnevi so pri vozniku tovornega vozila s polpriklopnikom s slovenskimi registrskimi tablicami ugotovili, da je 41-letni voznik, šlo je za državljana Bosne in Hercegovine, vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Čez nekaj dni so na izstopu iz Slovenije brez veljavnega vozniškega dovoljenja zalotili 57-letnega hrvaškega voznika tovornega vozila s polpriklopnikom s hrvaško registracijo. Tovorni vozili so zasegli in zoper voznika podali obdolžilni predlog. Zoper slovensko podjetje so uvedli postopek z izdajo odločbe o prekršku, hrvaškemu podjetju so izdali plačilni nalog v višini 4000 evrov.

Policisti med poostrenimi nadzori velikokrat ugotavljajo hujše kršitve voznikov tovornih vozil.



»Ker policisti Postaje mejne policije Starod pri nadzoru voznikov tovornih vozil in na vozilih zaznavajo hujše nepravilnosti, bodo tovrstno skupino udeležencev v prometu še naprej striktno nadzirali,« opozarja Anita Leskovec, predstavnica PU Koper za odnose z javnostmi.

Kot navaja, so letos tam našteli že 250 kršitev zakona o cestah (lani 160). »To so predvsem kršitve prekoračene skupne mase vozila in nespoštovanje omejitve vožnje po cesti, kjer je s prometno signalizacijo vožnja tovornih vozil omejena na lokalni promet. Poleg tega so 127 voznikov tovornih vozil napotili na drugo cestno povezavo, in sicer zaradi omejitve vožnje po glavni cesti G1-7 med Starodom in Kozino.«