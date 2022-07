Tovornjakar zbil peško, njeno življenje visi na nitki

V ponedeljek okoli 6.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na počivališču Lom v smeri proti Kopru, v kateri sta bila udeležena voznik tovornega vozila in peška. Policisti PU Ljubljana so ugotovili, da je voznik tovornega vozila vozil ob bencinskem servisu in se pred parkiriščem ustavil v križišču s prednostno cesto: »Pri speljevanju je spregledal peško, ki je v tistem času prečkala vozišče in jo zbil. Pri tem se je peška huje poškodovala in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Po doslej znanih podatkih je njeno življenje ogroženo.«

Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.