Tovornjakar (23) ga ni pustil mimo, umrl v UKC Ljubljana

Na državni cesti Litija-Zagorje se je v torek v bližini naselja Renke zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 85-letni voznik, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Triindvajsetletni državljan Poljske je s tovornim vozilom znamke Peugeot boxer s poljskimi registrskimi oznakami pripeljal po lokalni cesti iz smeri vasi Konjšica proti Litiji ter v križišču zavil levo na prednostno cesto, pri tem pa ni pustil mimo 85-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Litije proti Hrastniku. Vozili sta trčili, pri tem je bil voznik osebnega avtomobila hudo telesno poškodovan in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je kasneje umrl.

V zadnjih 24 urah obravnavali 102 prometni nesreči

Skupaj so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 102 prometni nesreči, v katerih je ena oseba umrla, devet nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 41 kršitev javnega reda in miru ter 88 kaznivih dejanj.