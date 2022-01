Tovornjaka preobremenjena s hlodovino

Novogoriški prometni policisti so v torek med 4. in 11. uro skupaj z gozdarsko inšpekcijsko službo in predstavniki podjetja Cestel, družbe za izvajanje meritev osnih pritiskov, skupnih mas in dimenzij tovornih vozil, v Zgornjem Posočju oziroma na glavni cesti med Tolminom in nekdanjim mejnim prehodom Robič v občini Kobarid izvedli nadzor nad prevozom tovornih vozil. Skupaj so pregledali štiri tovornjake in ugotovili, da sta bila dva pri prevozu hlodovine preobremenjena.

S tehtanjem prvega tovornega vozila s pripetim priklopnim vozilom so ugotovili, da je bila osna obremenitev preobremenjena za 23 odstotkov in presežena največja dovoljena skupna masa skupine vozil za 5500 kg oziroma za 13 odstotkov. Vozniku so za dve kršitvi izdali plačilni nalog. Ker je prometna pravila kršil v času, ko je opravljal dejavnost pravne osebe, bodo prekrškovni postopek uvedli tudi zoper gospodarsko družbo.

Pri drugem tovornem vozilu s pripetim priklopnim vozilom pa je bila osna obremenitev preobremenjena za 18 odstotkov in presežena največja dovoljena skupna masa skupine vozil za kar 9500 kg oziroma 23 odstotkov. Tudi vozniku drugega tovornjaka so zaradi odgovornosti za storitev dveh prekrškov po zakonu o cestah izdali plačilni nalog, ker je grešil v času, ko je opravljal dejavnost samostojnega podjetnika, ga čaka tudi ta prekrškovni postopek.

Pristojna gozdarska inšpekcijska služba, ki je prav tako izvedla inšpekcijski nadzor nad štirimi tovornimi vozili, je enemu vozniku zaradi ugotovljene nepravilnosti izrekla opozorilo.