Tovornjak s 40 prašiči zletel s ceste in končal v potoku

Trda koža na petah se poslavlja – brusilnik za pete s sesanjem!

Trda in stara koža na petah in podplatih je pojem za neprivlačne noge. Vendar njeno odstranjevanje pogosto povzroča neprijeten občutek, če se ga lotimo sami. Po drugi strani je ta storitev v salonih draga in v trenutnih razmerah tudi pogosto nedostopna.