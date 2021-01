Tovornjak prebil varnostno ograjo, gasilci sporočili žalostno vest

Ob 7.39 je na primorski avtocesti med Divačo in Kozino na Kačiškem klancu zaradi slabih vremenskih razmer tovorno vozilo zdrsnilo, prebilo zaščitno ograjo in se prevrnilo. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in iz rezervoarja prečrpali približno 400 litrov pogonskega goriva. Gasilci PGD Materija so sporočili, da voznik v nesreči ni bil poškodovan, pes, ki ga je prevažal v kabini, pa je zaradi poškodb poginil.V intervenciji sta sodelovala dva gasilca PGD Materija z enim vozilom (druga enota gasilcev je istočasno posredovala na drugi nesreči v neposredni bližini, še trije gasilci pa so bili v pripravljenosti v gasilskem domu), šest gasilcev ZGRS Sežana s tremi vozili, policisti PPP Koper ter uslužbenci Darsa.Ob 8.11 pa sta na cesti med Divačo in Kozino trčili osebni vozili. ​Voznica in voznik dveh nasproti si vozečih osebnih avtomobilov sta čelno trčila, ob tem pa se je voznica poškodovala. Posredovali so gasilci PGD Materija. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev. Ekipa reševalcev NMP iz Sežane je poškodovanko odpeljala v SB Izola.