Poglejte, kako je tovornjak končal v jarku (FOTO)

Danes ob 11.24 se je v Drbetincih v občini Sveti Andraž pripetila prometna nesreča. Med vožnjo se je namreč tovorno vozilo prevrnilo na bok. Gasilci PGD Ptuj in PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, preprečili iztekanje tekočin in pomagali pri postavitvi tovornega vozila na kolesa. Poškodovanih ni bilo.

O vzroku za nesrečo in materialni škodi policisti (še) niso poročali.