Tovorni vlak pri Plešivici trčil v moškega, ki je hodil po tirih

Na železniški progi med Divačo in Sežano, pri Plešivici, je tovorni vlak ob 22.55 zbil 25-letnega moškega, državljana Pakistana, ki je prosilec za azil v Republiki Sloveniji. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom nesreče ugotovili, da je moški hodil po tirih in se mu kljub zvočnim opozorilom strojevodje ni uspelo umakniti s proge, zato ga je vlak zadel v predel noge.

Moški je bil pri tem poškodovan, ni pa v smrtni nevarnosti. Zdravi se v bolnišnici.