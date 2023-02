Toni na sprehodu naletel na pretresljiv prizor, mladenič nepremično ležal na tleh (FOTO)

Ko se je Celjan Toni, skupaj s sinom in vnukom, prvo soboto v letošnjem februarju odpravil na sprehod do nekdanjega pokopališča Golovec na Hudinji, ki je mimogrede ena izmed mestnih četrti četrtega največjega mesta v Sloveniji, si ni niti v sanjah predstavljal, kaj ga čaka.

Res je sicer, da krožijo govorice, kako se opolnoči na pokopališču pojavljajo duhovi pokojnih prednikov, zlasti pripadnikov tamkajšnjih knežjih družin, toda naš sogovornik, ki je bil na sprehodu s sinom in vnukom, ni naletel na duhove mrtvih, temveč bi prej dejali, žive duhove.

Mladenič je imel srečo, da so naleteli nanj

»Na večernem sprehodu s sinom in vnukom smo naleteli na prizor, ki si ga nihče ne želi doživeti. Verjetno bi mladenič umrl, a je imel srečo, da smo naleteli nanj. Obrnili smo ga na bok, ker je bil do konca opit. Poklicali smo policijo in reševalce in počakali do prihoda. Hvala bogu, da so se vsi hitro odzvali in vse se je očitno končalo pozitivno. Star pregovor pravi: Kdor reši eno samo življenje, je rešil svet. Pazite nase in na svoje bližnje,« je dejal Toni ter dodal, da so med prihodom na prizorišče videli še večjo skupino domnevno mladostnikov.

Sedaj je Toni, skupaj s svojima najbližjima, za mnoge Celjane in Slovence gotovo pravi junak. Fant in njegovi »prijatelji«, ki so se razbežali ter seveda fantovi svojci so lahko hvaležni angelu Toniju in ostalim. Brez njih bi lahko v teh dneh, namesto o pozitivnem dogodku, lahko poročali tudi o tragediji ...

Na pomoč tudi policija

O dogodku je bila obveščena tudi policija. »V soboto, nekaj čez 22. uro, so nas iz Regijskega centra za obveščanje obvestili, da so prejeli klic občana, ki je v bližini pokopališča Golovec v Celju, opazil na tleh ležati mlajšega moškega. Na kraj smo takoj napotili policijsko patruljo. Mladeniča, s katerim razgovor na kraju, zaradi opitosti ni bil mogoč, so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer so mu nudili pomoč. Celjski policisti so z njim in včeraj opravili razgovor, prav tako zbirajo obvestila o tem, kje je mladoletnik užival alkoholne pijače. O dogodku bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo,« nam je potrdila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje.