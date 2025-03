Tomažu Arkliniču očitajo sostorilstvo pri umoru žene, grafologinja z gotovostjo pojasnila ...

Na Okrožnem sodišču na Ptuju se je z zaslišanjem petih prič nadaljevalo sojenje 38-letnemu Tomažu Arkliniču, obdolženemu sodelovanja pri umoru svoje žene. To je marca lani ubila Arkliničeva intimna prijateljica Aleksandra Škamlec. Senat je danes med drugim zaslišal izvedenko grafologinjo in obdolženčevo sestro.

Po predlogu obrambe je sodišče danes zaslišalo grafologinjo Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki je pojasnila izsledke dveh analiz preiskave rokopisov. Kot je povedala, je ob pregledu rokopisno napisanega pisma, šlo je za poslovilno pismo, ki naj bi ga Arkliniču napisala žena, in njenega primerjalnega rokopisa ugotovila, da so med njima znatne razlike. Grafologinja je tako z gotovostjo izključila možnost, da bi pismo napisala umorjena.

Sojenje se nadaljuje. FOTO: Oste Bakal

Nasprotno pa je ob primerjavi omenjenega pisma s pisanjem Aleksandre Škamlec ugotovila številne podobnosti in minimalne razlike. »Z najvišjo stopnjo gotovosti lahko trdim, da je 'poslovilno' pismo napisala Škamlečeva,« je dejala.

Na družinskih kosilih

Med pričami je bila tudi sestra obtoženega, ki je povedala, da je bil njen brat v otroštvu zanjo kot oče in vzornik, saj jo je uvedel v gostinstvo in turizem. Kasneje sta se z njenim odraščanjem oddaljila. S pokojno bratovo ženo niso imeli globljih odnosov, srečali so se predvsem na družinskih kosilih. »Brat se mi nikoli ni zaupal o svojem razmerju,« je povedala. Dodala je, da bratovo dejanje najstrožje obsoja.

Med pričami so bili tudi izvenzakonski partner obtoženčeve druge sestre, pričala sta tudi Arkliničeva sodelavka in njegov prijatelj.

Škamlečeva je sicer umor Arkliničeve žene na ločenem sojenju priznala in bila decembra lani obsojena na 28 let zapora, a sodba še ni pravnomočna.

Glavna obravnava na sojenju Arkliniču, ki trdi, da ni kriv, se bo nadaljevala v torek z branjem listinskih dokazov.