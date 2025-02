Tomaž skupaj z ljubico pokončal mamo štirih otrok: »Če trupla ne bi našli, bi ga s trosilko raztrosili po poljih«

Na Okrožnem sodišču na Ptuju se je začelo sojenje Tomažu Arkliniču, obdolženemu sostorilstva pri umoru njegove žene Sabine marca 2024. Tožilstvo obdolžencu očita, da je v sostorilstvu z Aleksandro Škamlec sodeloval pri umoru svoje žene. Arklinič ni želel odgovarjati na vprašanja, prebral pa je pisni zagovor.

Tožilka Teja Kukovič Belšak je predstavila obtožnico, ki Arkliniču pripisuje sostorilstvo pri umoru skupaj z Aleksandro Škamlec. Po navedbah tožilstva sta zakonca Arklinič 22. marca 2024 otroke odpeljala k njeni materi in se odpeljala v Slovenske Konjice. Ko sta se vračala domov, je Arklinič zavil na odročno pot pri naselju Strnišče, kjer je njegovo ženo z nožem napadla Aleksandra Škamlec.

Če trupla ne bi naključno našli, bi ga kmalu s trosilko raztrosili po poljih.

FOTO: Zvonko Črnivec

Obdolženi je bil prisoten, truplo sta zakopala v kup gnoja in ga prekrila s slamo, nato pa umor skušala prikriti z lažnim poslovilnim pismom. Tožilka je dejala da je bila Arkliničeva vloga najmanj enaka vlogi soobtoženke. »Gre za umor v sostorilstvu, delovala sta usklajeno, z enakim ciljem in motivom ter dejanja tudi prikrivala,« je dejala.

Obdolženi se brani z molkom

Na obravnavi so prebrali njegov pisni zagovor, v katerem opisuje težave v zakonu. Navedel je dolgotrajne konflikte, omejevanje stikov otrok z njegovimi starši in verbalno nasilje. Dejal je, da je v službi spoznal Aleksandro Škamlec, ki ga je nagovarjala k »odstranitvi« žene. Sprva je okleval, a je na koncu popustil. Pripeljal jo je na dogovorjeno mesto, kjer sta se ženski sprli. Dogodkov po tem, ko jo je pripeljal, se ne spominja. Izrazil je obžalovanje in upanje, da mu bodo otroci in sorodniki kdaj odpustili.

Obramba je predlagala postavitev izvedenca psihiatrične stroke, da bi ugotovili, ali je bil obdolženi v kritičnem obdobju v duševnem stanju, ki bi vplivalo na njegovo sposobnost presoje. Senat je predlog sprejel. Tožilka pa je poudarila, da »dosedanji postopek ni navrgel nobenih indicev, ki bi kazali na duševno motnjo, ki bi vplivala na razsodnost obdolženca«.

Tomaž Arklinič in Sabina Arklinič ter Aleksandra Škamlec. FOTO: Osebni Arhiv

Danes pričala tudi kriminalist in socialna delavka

Kriminalist je povedal, da je bilo truplo skrito v kupu gnoja, kjer so bile temperature okoli 40 stopinj Celzija, kar bi pospešilo razpad. »Če trupla ne bi naključno našli, bi ga kmalu s trosilko raztrosili po poljih,« je dejal. O Arkliničevem stanju ob prijetju je povedal, da je bil »zbran in se je zavedal pogovora«. Socialna delavka je potrdila, da obdolženi »ni kazal znakov, da ne bi razumel vprašanj ali bil nerazumen«.

Tomaž Arklinič FOTO: Oste Bakal

Tožilka je za Aleksandro zahtevala maksimalnih 30 let zapora. FOTO: Facebook

Glavna obravnava se bo nadaljevala v četrtek.

Tožilka se je sicer, kot je povedala za STA, pritožila na višino zaporne kazni za sostorilko Škamlec. Ta je bila v ločenem sojenju obsojena na 28 let zapora. Tožilstvo je zahtevalo 30 let, zato se je pritožilo.