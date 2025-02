Tomaž krivdo vali na umorjeno ženo, ljubica krivdo priznala

Z vnovičnim branjem obtožnice ter branjem pisnega zagovora obtoženega in zaslišanjem nekaterih prič se je včeraj pred novim senatom ptujskega okrožnega sodišča začela glavna obravnava zoper 38-letnega Tomaža Arkliniča, ki je z ljubico Aleksandro Škamlec obtožen umora svoje 33-letne žene Sabine Arklinič iz Markovcev na Ptujskem polju. Kot smo že večkrat poročali, je do zločina, kakršnega črne kronike ne beležijo pogosto, prišlo 22. marca 2024, truplo umorjene mamice štirih otrok pa je dva tedna pozneje pod gnojem in senom v bližini Kidričevega našla naključna sprehajalka. Tožilka je za Aleksa...