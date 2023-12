Vam obljubljajo hiter zaslužek brez truda? Pozor, lahko končate kot denarna mula

Slovenska policija je letos sodelovala v deveti operaciji evropskega programa odkrivanja denarnih mul. Identificirala je 254 mul, ki so delovale na območju Slovenije in v tujini in ki so na svoje račune neupravičeno prejele okoli 13,6 milijona evrov.

FOTO: Policija

Operacija evropskega programa odkrivanja denarnih mul (European Money Mule Action – EMMA9) je potekala od 15. septembra do 30. novembra. V njej so sodelovali organi kazenskega pregona iz 26 držav, Europol, Eurojust, Interpol in več zasebnih partnerjev. Tako kot prejšnja leta je operacija potekala po vsem svetu, tudi v Kolumbiji, Singapurju in Avstraliji.

Vam obljubljajo hiter zaslužek brez truda? Zavedati se je treba dejstva, da lahko posameznik postane storilec kaznivega dejanja pranja denarja oziroma pomoči/sostorilstva pri kaznivem dejanju goljufije, če na svoj bančni račun prejme denarna sredstva, za katera ve ali pa bi moral in mogel vedeti, da so bila pridobljena s kaznivimi dejanji, nato pa jih na zahtevo take osebe prenakaže na drug transakcijski račun ali jih dvigne v gotovini, jih uporabi pri gospodarski dejavnosti, s temi dejanji zakrije izvor sredstev ter onemogoči vračilo ukradenih sredstev oškodovancu. Ne prejemajte nakazil spletnih neznancev in ne posredujte jim številke svojega TRR! Če niste pozorni, lahko denarna mula hitro postanete tudi sami. Zato bodite previdni. Ne sprejemajte denarja na svoj transakcijski račun od oseb ali poslovnih subjektov, s katerimi nimate nobenega poslovnega ali drugega sodelovanja.

V okviru operacije so v 4659 kriminalističnih preiskavah identificirali 10.759 denarnih mul in 474 ljudi, ki novačijo mule. Aretiranih je bilo 1013 posameznikov, zabeleženih 10.736 goljufivih transakcij in preprečena škoda v višini 32 milijonov evrov. Med preiskavami pa so zabeležili za 100 milijonov evrov škode, je v ponedeljek sporočil Europol.

Preprečili nastanek škode v višini 1,3 milijona evrov

Slovenska policija je v sklopu letošnje akcije preiskala 221 zadev ter identificirala 254 denarnih mul, ki so neupravičeno prejele okoli 13,6 milijona evrov. V sodelovanju z uradom za preprečevanje pranja denarja, slovenskimi bankami in tujimi varnostnimi organi ji je uspelo začasno zaustaviti in preprečiti oškodovanja slovenskih in tujih fizičnih in pravnih oseb za okoli 1,3 milijona evrov.

Če ugotovite, da ste že denarna mula, zadevo nemudoma prijavite policiji. Tudi če je denarna mula nekdo, ki ga poznate, ga opozorite na posledice takšnih dejanj in mu svetujte, naj o tem čim prej obvesti policijo.

Skupno je zaslišala 49 osumljencev, opravila osem hišnih preiskav in prijela dva storilca. Prav tako je podala 35 pobud za mednarodno pravno pomoč in 17 evropskih preiskovalnih nalogov, so še sporočili z Generalne policijske uprave. Obravnavala je tudi primere, ko so bili prejemniki ukradenih sredstev in s tem denarne mule slovenski državljani. V luči tega opozarja, da lahko, če nismo pozorni, hitro postanemo denarna mula tudi sami. Na primer, če posredujemo številko transakcijskega računa neznani osebi na internetu, ki v nadaljevanju na naš račun nakaže denar, ki izvira iz kaznivih dejanj.