Toliko cestnih divjakov so ujeli policisti na Dolenjskem (FOTO)

Minuli teden so na območju PU Novo mesto zaznali več kot 500 prekoračitev hitrosti, poostren nadzor hitrosti pa izvajajo tudi danes.

Na območju PU Novo mesto so med nadzorom ugotovili 513 prekoračitev hitrosti, od tega 391 prekoračitev v naselju, 16 izven naselja in 92 na hitri cesti in avtocesti. 110 kršiteljev smo zaradi manjših prekoračitev opozorili, 337 smo izdali plačilne naloge in 67 tujcem izrekli mandatne kazni.

FOTO: Pu Nm

FOTO: Pu Nm

FOTO: Pu Nm

V enotedenski akciji Hitrost policisti zaznali 4024 kršitev Policija je med 4. in 10. avgustom po vsej državi izvajala preventivne aktivnosti za umirjanje hitrosti na naših cestah. V enotedenski akciji Hitrost so ugotovili 4024 prekoračitev hitrosti, največ kršitev so zaznali v naseljih, so zapisali na spletni strani policije. V naseljih so odkrili 2989 kršiteljev, na cestah izven naselij so ugotovili 460 prekoračitev hitrosti, na avtocestah in hitrih cestah pa 575. Policisti so 2524 voznikov, ki so prekoračili dovoljeno hitrost vožnje, ustavili na kraju. 339 voznikov so opozorili, ostale pa so seznanili s kršitvijo in izvedli ustrezne prekrškovne postopke. Še dodatnih 1500 lastnikov vozil lahko naknadno pričakuje obvestila o prekrških oziroma plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti, so še zapisali.

Hitrost na slovenskih cestah ostaja poglavitni dejavnik prometnih nesreč, predvsem tistih z najhujšimi posledicami. Na območju Policijske uprave Novo mesto zato tudi danes poostreno preverjajo hitrost, pozorni pa so tudi na vse ostale kršitve cestnoprometnih predpisov.