Kočevski policisti so v hišni preiskavi pri 46-letniku na območju Kočevja našli manjši prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje. Najdeno ter zaseženo je bilo 16 sadik in okoli 0,5 kilograma že posušene droge. Poleg tega so zaradi suma prekrška po zakonu o orožju zasegli še plinsko pištolo.



Policisti nadaljujejo preiskavo, zoper moškega pa bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi suma neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.