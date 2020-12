Tokrat bi lahko bil usoden agregat

PIVK MAVRIC Reševalci so oba odpeljali v bolnišnico. FOTO: Mavric Pivk

Zastrupitve vsako leto

Prva je lastna varnost

Če se zgodi zastrupitev, je treba osebi, ki je bila zastrupljena, čim prej pomagati iz kontaminiranega prostora. Treba je poskrbeti za lastno varnost, tako da takoj odpremo vsa vrata in okna, naredimo prepih in s tem omogočimo dostop kisika v prostor, pri tem pa naredimo čim manj vdihov v kontaminiranem prostoru.

Zastrupitev se najpogosteje zgodi zaradi nepravilnega ravnanja z grelnimi telesi ali neustreznega vzdrževanja.

Kljub stalnim opozorilom o nevarnosti ogljikovega monoksida in nesrečam, ki se dogajajo ves čas, je veliko ljudi še vedno preveč neprevidnih pri ogrevanju. Potem ko se je v Ljubljani zastrupila štiričlanska družina, bi se tudi minulo nedeljo skoraj zgodila tragedija, na srečo pa sta državljana Nemčije ušla smrti. »Ob 22.09 nas je Regijski center za obveščanje Nova Gorica obvestil o najverjetnejši zastrupitvi z ogljikovim monoksidom dveh tujih državljanov, državljanov Nemčije, na območju naselja Grgarske Ravne,« je pojasnil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica.Kot je še pojasnil, so pozneje novogoriški reševalci nujne medicinske pomoči po dani pomoči oba zakonca, državljana Nemčije, odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Še pred prihodom reševalcev je sicer 61-letna državljanka Nemčije na pomoč poklicala njunega prijatelja in soseda, ki je prišel na kraj dogodka in takoj poklical na pomoč pristojne v zdravstveni ustanovi. Ko so ti prišli, je bila Nemka še pri zavesti, 66-letni moški pa je bil že v nezavesti.Kot je pojasnil Božnik, sta imela v spodnjem prostoru starejše hiše delujoč agregat za proizvajanje električne energije. »Na kraju samem so novogoriški poklicni gasilci izmerili visoko vrednost delcev ogljikovega monoksida in ugotovili, da je bila ta presežena za več kot trikrat od običajne vrednosti. Zaradi tega so morali stanovanjski objekt prezračiti. O varnostnem dogodku je policija obveščala tudi pristojne pravosodne organe,« je pojasnil in dodal, da so bili policisti na delu tudi včeraj, da bi ugotovili vse okoliščine glede zastrupitve.»Policija vsako leto med ogrevalno sezono obravnava nekaj primerov zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Ta se najpogosteje zgodi zaradi nepravilnega ravnanja z grelnimi telesi ali njihovega neustreznega vzdrževanja. Za preprečevanje nesreč s plinskimi gorilniki in drugimi grelnimi telesi je zato pomembno njihovo dobro in redno vzdrževanje ter ustrezno zračenje prostorov. Bodimo pozorni na požarno varnost in na nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Pri obeh nevarnostih jeključnega pomena pravilna vgradnja in pravilno vzdrževanje kurilnih naprav,« je povedal Božnik.Ogljikov monoksid nastaja pri nepopolnem gorenju organskih snovi, največkrat gre za fosilna goriva, kot so bencin, zemeljski plin, kurilno olje, propan, premog, drva in podobno. »Ob nezadostni količini kisika nastaja v pečeh na trdna, tekoča in plinasta goriva, ki jih uporabljamo za kuhanje in ogrevanje prostorov. Je izjemno strupen plin, ki je še posebno nevaren zato, ker ga človek s svojimi čutili ne zazna niti pri zelo visokih koncentracijah. Je namreč brez vonja, barve in okusa,« je še povedal Božnik in dodal, da je že zelo majhna količina v zraku lahko smrtno nevarna.V blažjih oblikah zastrupitve se oseba le slabše počuti, ima glavobol, toži zaradi utrujenosti in nemoči. V hujših primerih se pojavljajo bruhanje, motnje vida, slabša koncentracija, težave s spominom, motnje zavesti (do kome) in srčnega ritma ter težave z dihanjem.