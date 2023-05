To vse so kradli med prazniki

Med prazniki so policisti obravnavali 341 kaznivih dejanj, med njimi 140 tatvin, 83 vlomov, 62 poškodovanj tuje stvari, 16 povzročitev telesnih poškodb, 16 groženj, 12 nasilij v družini, 5 ponarejanj denarja, 3 drzne tatvine, dvakrat kaznivo dejanj v zvezi z mamili ter ponarejanje listin in denarja.

Lopovi so v Grosuplju vlomili v skladišče ter ukradli kovinske plošče, vredne 8000 evrov.

V središču Ljubljane so barabini vlomili v dva gostinska lokala: iz prvega so ukradli denar in računalnik, skupaj vredno 2500 evrov, iz drugega pa denar; škode je za 2000 evrov. Prav tako v centru je lump vlomil v poslovne prostore, ukradel denar in mobitel ter podjetje oškodoval za 1200 evrov.

V Šiški so baraboni vlomili v klet ter ukradli električni kolesi znamke Apache, električni skiro, smučarsko opremo in alkoholne pijače. Škoda znaša 5000 evrov.

Na Viču je barabež vlomil v garažo in ukradel 5000 evrov vredno kolo nukeproof.

V Trzinu je nebodigatreba vlomil v hišo, ukradel denar in nakit ter lastnika oškodoval za 5000 evrov.

V centru Ljubljane je grdavš vlomil v poslovni prostor ter odnesel za 5000 evrov orodja.

Na območju Grosuplja je zlikovec vlomil v klet ter ukradel orodje in pijačo. Škoda znaša 4000 evrov.

V Izoli je rokovnjač državljanoma Avstrije ponoči ukradel priklenjeni kolesi: gorsko kolo scott, vredno 1000 evrov, in električno kolo cube kathmandu PRO, vredno 3000 evrov.

V Kamniku je pridanič vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel gotovino in ročne ure, skupaj vredno nekaj tisoč evrov.

Ponoči je nepridiprav vlomil v eno od trgovin v Domžalah ter ukradel za nekaj tisočakov parfumov.

Policisti iz Lenarta so obravnavali vlom v poslovni prostor na območju Benedikta, od koder je nepridiprav odnesel večjo količino cigaret.

Na območju Lenarta je falot vlomil v gostinski lokal ter ukradel cigarete in gotovino. Lastniki imajo po nestrokovni oceni za 2500 evrov škode.

V Zgornjih Dupljah je mrhovinar ukradel prenosni semafor in akumulator ter podjetje oškodoval za 2000 evrov.

Iz gostinskega lokala v Podkorenu je vlomilec ukradel kovinsko blagajno z dnevnim izkupičkom, denarnico z menjalnim denarjem, pisemsko ovojnico z bankovci in hranilnik.

V Novi vasi v Mariboru je ponoči barabon v garaži vlomil v več vozil. V enem primeru je ukradel avtoradio, v drugem akumulator, v tretjem pa nič. Škode je za 1350 evrov. Na območju Pekla pri Mariboru je bilo vlomljeno še v dve vozili: iz obeh so ukradli oblačila in obutev.