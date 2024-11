To sta storila in dobila 1.200 evrov kazni, 18 kazenskih točk in odvzem izpita

Policisti Postaje prometne policije Celje so med včerajšnjo kontrolo psihofizičnih sposobnosti voznikov ustavili voznika tovornega vozila, ki je med vožnjo telefoniral. Zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, so mu odredili hitri test, ki je pokazal prisotnost prepovedane droge v telesu.

Vozniku so odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil. Zaradi telefoniranja med vožnjo so mu izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih drog pa sledi obdolžilni predlog. Za omenjeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov in stranska sankcija izrek 18 kazenskih točk - prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje.

Prometni policisti so imeli v postopku tudi voznika osebnega vozila, ki je v Celju prekoračil hitrost. Odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel okoli pol promila alkohola v krvi. Hitri test za droge pa je pokazal, da je vozil pod vplivom kokaina.

Vozniku so odredili strokovni pregled. Zaradi prekoračitve hitrosti so mu izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog pa sledi obdolžilni predlog. Za omenjeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov in stranska sankcija izrek 18 kazenskih točk - prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje.