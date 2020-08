Drama na gorenjski avtocesti, policista otroku rešila življenje

Slovenska policija je zagotovo lahko ponosna na svoje sodelavce, kar so tudi objavili na svojem facebooku. Danes sta prometna policista iz kolone na avtocesti rešila otroka z vročinskimi krči in avtomobilu, kjer se je otrok nahajal naredila spremstvo vse do bolnišnice.Do zapleta v enem od avtomobilov je prišlo na gorenjski avtocesti, policista pa sta bila ob pravem trenutku na pravem mestu in mlajšega otroka rešila iz hujšega bolezenskega stanja. Družina z otrokom je ostala v koloni približno 2,5 kilometra pred izvozom Hrušica. Policisti so jih spravili iz kolone, ustvarili reševalni pas in jih varno pospremili do jeseniške bolnišnice.Kranjski policisti so se pod objavo zahvalili policistoma in jima čestitali za uspešno reševanje otroka na cesti.Na Policijski upravi Kranj so popoldne zaradi zgostitve prometa na koncu gorenjske avtoceste pri Jesenicah odsvetovali nenujno pot v tej smeri. Tiste, ki pa čakajo pred predorom, pa opozarjajo, da naj držijo reševalni pas.