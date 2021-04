Starše seznanili z zadrževanjem najstnikov na strehi šole

Kranjski policisti so včeraj obravnavali prijavo zadrževanja najstnikov na strehi šole. Iz PU Kranj poročajo: »Škoda ni bila ugotovljena. Policisti so opravili razgovor z dvema najstnikoma, ki sta preplezala ograjo, in njunimi starši ter jih seznanili z nevarnim in neodgovornim početjem.«



Mi pa dodajamo – po pameti ...

