To sta moški in ženska počela v trgovini z alkoholnimi pijačami sredi Ljubljane

Včeraj, nekaj čez 20. uro, so bili policisti obveščeni o drzni tatvini, ki se je zgodila na območju centra Ljubljane.

» Po do sedaj znanih podatkih sta dva neznana storilca vstopila v prodajalno z alkoholnimi pijačami. Storilka je zamotila prodajalko, drugi storilec pa je med tem s prodajne police vzel 3 steklenice alkoholne pijače in zapustil trgovino. Prodajalka je njegovo dejanje opazila ter ga pozvala, da naj odtujene stvari vrne, česar pa neznani storilec ni storil in je zapustil prodajalno. Med tem je tatvino steklenice alkoholne pijače izvršila tudi neznana storilka in zapustila prodajalno. Storilka je nizke rasti, lasje speti s sponkami za lase, oblečena v jeans hlače in dolgo majico. Storilec je nizke rasti, oblečen v črne športne hlače in sivo jopo,« sporočajo s PU Ljubljana.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.