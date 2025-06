22 dni po napadu na župana že pred sodnico

Pred okrajno kočevsko sodnico Lucijo Hribernik Meglič sta danes stopila Arsen in Leonardo Novak. To sta tista dva mladeniča, ki naj bi skupaj z mladoletnikom (proti njemu vodijo ločen postopek, zaprt za javnost) 8. junija okoli enih zjutraj na gasilski veselici v Ribnici napadla ribniškega župana Sama Pogorelca, in eden od njiju pa z mladoletnikom še županovo soplesalko Tamaro Lovšin, sicer policistko po poklicu.

Obtožena sta krivdo zavrnila in nasprotovala temu, da se jima sodi na daljavo oziroma prek videokonference iz pripora. Zagovora pa nista podala. "To je dogodek, ki me je zaznamoval in me bo spremljal celo življenje," je med daljšim pričanjem sodišču pojasnil župan. "Pri meni je vseskozi prisoten strah. Noči so težke. Ne gre le za fizične poškodbe, ampak predvsem so psihične, česar ne privoščim nikomur," je med drugim povedal.

Župan Samo Pogorelc je v napadu utrpel poškodbo ustnice in obraza ter na kratko izgubil zavest.

Tožilstvo 25-letnemu Arsenu v obtožnem predlogu očita storitev kaznivega dejanja nasilništva in povzročitve lahke telesne poškodbe (v škodo Lovšinove), 18-letnemu Leonardu le nasilništva.

Najmanj 13 udarcev

Po prepričanju tožilstva je trojica domnevnih napadalcev, kot smo že ekskluzivno poročali pred 11 dnevi, na polnem plesišču pristopila do župana in ga napadla. Najprej naj bi ga mladoletnik z roko udaril v glavo, nato najmanj trikrat s pestjo v predel glave še 18-letni Leonardo. Sledilo je še najmanj 10 udarcev 25-letnega Arsena z roko v županovo glavo.

Poškodbe Sama Pogorelca le nekaj ur po napadu. FOTO: Fb/samo Pogorelc

Pogorelc je zaradi udarcev padel na tla, a trojica se ni ustavila, trdi tožilstvo. Še obrcali so ga. Župan je v napadu utrpel poškodbo ustnice in obraza ter na kratko izgubil zavest. Ker je bil napad vseh treh storilcev nenaden in iz različnih smeri, zaradi številnosti udarcev pa se tudi ni mogel ubraniti, kaj šele zbežati, je bil ves čas v podrejenem položaju.

8. junija se je zgodil napad

Medtem ko so po županu padali udarci, sta po prepričanju tožilstva Arsen in mladoletnik v glavo večkrat udarila še Tamaro L., ki je poskušala pred udarci obvarovati župana. Tudi sama je padla na tla. Utrpela je udarnino glave, hrbta in kolena, kar vse je lahka telesna poškodba.

VEČ O DANAŠNJEM ZAČETKU SOJENJA ZOPER DOMNEVNA NAPADALCA V TORKOVIH SLOVENSKIH NOVICAH. ČLANEK BO ŽE OD JUTRANJIH UR DOSTOPEN TUDI NA NAŠI SPLETNI STRANI.