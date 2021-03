To so zasegli pri 46-letniku z območja Medvod, kradel je tudi elektriko (FOTO)

Policisti Policijske postaje Litija so v sredo na območju Medvod na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani opravili hišno preiskavo pri 46-letnemu moškemu. Pri tem so našli posebej prirejen prostor, v katerem je bilo preko 650 svežih rastlin konoplje.

Zasegli so tudi skoraj 70 posušenih vej konoplje in ugotovili krajo električne energije.



Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so prav tako zasegli opremo za gojenje konoplje.

Ob opravljanju hišne preiskave so policisti ugotovili, da je električna napeljava za potrebe prirejenega prostora za gojenje prepovedane droge speljana mimo števca za električno energijo.



Zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je 46-letnik storil kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter tatvino električne energije, bodo zoper njega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

podatki



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: