To so zasegli 12-letnikoma, predpisana starost dovoljene uporabe je 14 let

Silvestrska noč je bila za policiste delavna, a je minila razmeroma mirno. Za varnost je po državi skrbelo več kot 650 policistov, kljub številnim dogodkom na prostem pa hujših kršitev niso beležili, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Policisti so bili prisotni na večjih javnih prireditvah oz. silvestrovanjih. Na interventni številki policije 113 pa so ob prehodu v novo leto v 12 urah prejeli 890 klicev. Med 311 interventnimi dogodki je bilo devet takšnih, ki so terjali nujno ukrepanje.

Uporaba pirotehničnih sredstev

Več prejetih prijav se je nanašalo na rabo pirotehničnih sredstev in požarov, do katerih bi lahko prišlo zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, so pojasnili mariborski policisti. Da so prejeli več prijav zaradi prekomerne in nezakonite uporabe pirotehničnih sredstev, so sporočili tudi policisti iz Kopra. Kljub vsemu pa nihče ni bil poškodovan.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so imeli gasilci v silvestrski noči veliko dela z gašenjem zabojnikov za odpadke v več krajih po državi. Več kot 60 gasilcev je v nedeljo okrog 21.30 v Želimljah v občini Škofljica gasilo goreči kozolec ter izpod njega rešilo kmetijsko mehanizacijo, v Mariboru pa je nekaj pred 19. uro zaradi odvrženega pirotehničnega sredstva zagorel avtomat za pijače.

Nezakonito uporabo pirotehničnih sredstev so policisti med drugim zaznali v nedeljo pri zdravstvenem domu v Luciji. Dvema 12-letnikoma so zasegli petardi in rotacijski metuljček, za kar je predpisana starost dovoljene uporabe 14 let. O tem bodo obvestili tudi center za socialno delo. V Kopru so neznanci ponoči s petardami poškodovali avtomat za prigrizke ter popolnoma uničili parkomat, so še sporočili iz policijske uprave Koper.