To so zadnje informacije o umoru, ki je pretresel Slovenijo

Vse tri osebe, ki so bile ranjene v sobotnem večernem streljanju pri Brezju na glavni cesti Mirna Peč–Novo mesto, so še vedno na zdravljenju, a niso v smrtni nevarnosti. Tudi 25-letni Mirko Pilinger ostaja v policijskem pridržanju, policija ima do torka zjutraj čas, da ga privede pred preiskovalnega sodnika. Novih podrobnosti policija zaradi interesa preiskave ne razkriva.

25-letni Mirko Pilinger naj bi v romskem naselju Brezje usodno ustrelil tri leta mlajšega Bestjana Kovačiča. Ta si je menda prek facebooka dopisoval z njegovo ženo.

Do zdaj je znano, da je do streljanja prišlo v soboto okoli 22. ure ob romskem naselju pri Brezju. Po podatkih policije je Pilinger ustrelil 22-letnika iz okolice Novega mesta in pobegnil. V nedeljo malo po 7. uri so ga izsledili in prijeli. Še vedno je v policijskem pridržanju. Policija ima 48 ur časa, da ga privede pred sodnika, ta pa lahko zanj odredi pripor.

Preberite še:

V streljanju so bili ranjeni še ženska in dva moška, stari med 19 in 27 leti. Dva so prepeljali v novomeško splošno bolnišnico, moškega s poškodbami glave pa v UKC Ljubljana.